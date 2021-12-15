Выплата по тысяче гривен полностью вакцинированным от Covid-19 украинцам существенно не отразится на уровне инфляции в Украине.

Об этом рассказал в одном из интервью глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, объем президентской программы выплат за Covid-вакцинацию относительно невелик. Так, в этом году на выплаты было выделено из государственного бюджета 8 млрд грн.

Шевченко уточнил, что это не тот объем программы, который может оказать существенное влияние на инфляцию (рост потребительских цен).

Как объяснил глава НБУ, Covid-средства можно потратить только на отдельные виды услуг (кино, театр, поездки внутри Украины и т.д.), и доля этих услуг в потребительском наборе незначительна.

– Тысяча гривен на человека не сможет существенно стимулировать и без того высокий потребительский спрос. Также следует учитывать, что потратить эти средства можно будет только на отдельные виды услуг, которые являются недозагруженными сейчас и занимают очень незначительную долю в потребительском наборе, — отметил Шевченко.

Согласно расчетам Нацбанка, влияние Covid-выплат на показатели годовой инфляции составит около 0.1 процентного пункта.

– У нас был расчет, до 0.1 п.п. влияния на показатель годовой инфляции, – подчеркнул Шевченко.

Следует отметить, что в Национальном банке Украины прогнозируют инфляцию на конец 2021 года на уровне около 10%.

В ноябре потребительская инфляция в Украине (рост цен на товары и услуги) замедлилась и составила 10,3%. В то же время в октябре этот показатель был на уровне 10,9%.

Что известно о выплате тысячи за Covid-вакцинацию

В ноябре президент Владимир Зеленский объявил о запуске программы по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса обеими дозами. Эти средства можно использовать на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, на посещение кинотеатров, театров, музеев, покупку книг и т.д.

Кабмин назвал программу по выдаче тысячи гривен за Covid-вакцинацию єПідтримка.

Программа стартует с 19 декабря. А пилотный проект в приложении Дія запустили в понедельник, 13 декабря.

Под действие программы попадут все, кто получил две прививки от коронавируса как до, так и после 19 декабря.

Украинцы же в возрасте 60+ лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн, которую получат за вакцинацию, на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.