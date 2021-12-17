17 грудня Національний банк України підвищив курс євро й ледь знизив курс долара до гривні.

У п’ятницю євро здорожчало ще на 22 копійки й тепер становить уже 30,84 грн/1€.

Долар залишився майже без змін – американська валюта коштує так само 27,2 грн/1$.

На чотири копійки 17 грудня здорожчав польський злотий – 6,66 грн, а російський рубль – на дві – до 3,70 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.12:

$1 – 27,2 грн;

€1 – 30,84 грн;

1 польський злотий – 6,66 грн;

10 російських рублів – 3,70 грн.

Виплата повністю вакцинованим проти коронавірусу українцям по 1 тис. грн суттєво не вплине на рівень інфляції в країні.

У цьому запевняє голова Національного банку України Кирило Шевченко.

За його словами, 8 млрд грн, які цьогоріч виділили з держбюджету на президентську програму виплат за Covid-вакцинацію, не є тією сумою, що може вплинути на зростання споживчих цін.

Згідно з розрахунками Нацбанку, вплив Covid-виплат на показники річної інфляції становитиме близько 0,1%.