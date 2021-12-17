17 грудня Національний банк України підвищив курс євро й ледь знизив курс долара до гривні.
У п’ятницю євро здорожчало ще на 22 копійки й тепер становить уже 30,84 грн/1€.
Долар залишився майже без змін – американська валюта коштує так само 27,2 грн/1$.
На чотири копійки 17 грудня здорожчав польський злотий – 6,66 грн, а російський рубль – на дві – до 3,70 грн.
Курс валют в Україні від НБУ на 17.12:
- $1 – 27,2 грн;
- €1 – 30,84 грн;
- 1 польський злотий – 6,66 грн;
- 10 російських рублів – 3,70 грн.
Виплата повністю вакцинованим проти коронавірусу українцям по 1 тис. грн суттєво не вплине на рівень інфляції в країні.
У цьому запевняє голова Національного банку України Кирило Шевченко.
За його словами, 8 млрд грн, які цьогоріч виділили з держбюджету на президентську програму виплат за Covid-вакцинацію, не є тією сумою, що може вплинути на зростання споживчих цін.
Згідно з розрахунками Нацбанку, вплив Covid-виплат на показники річної інфляції становитиме близько 0,1%.