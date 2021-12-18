Всемирный банк одобрил второй заем на разработку политики восстановления экономики Украины. Размер заема – €300 млн.

– Средства будут использованы для экономического восстановления и роста страны, реформ, а также – для смягчения последствий пандемии COVID-19, – сказано в релизе банка.

Как уточняется, данным релизом Всемирный банк поддержит Украину во внедрении ключевых реформ:

демонополизации экономики и укреплении антикоррупционных институций;

развитии рынка земли и кредитного рынка, включая расширение доступа к финансированию для мелких фермеров;

укреплении системы социальной защиты для пожилых людей с целью смягчения влияния пандемии COVID-19.

В банке подчеркнули, что в условиях высокого уровня уязвимости экономики в Украине идет медленное и неустойчивое восстановление после начала пандемии коронавируса.

– Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению, – заявил директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

В банке уточнили, что первый такой кредит суммой в $350 млн утвердили в июне 2020 года.

Его выделяли для поддержки запуска земельной реформы и для помощи правительству Украины в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство.

Также деньги планировали направить на ограждение наиболее уязвимых слоев населения от экономического потрясения, которое вызвано пандемией.

Второй заем Всемирного банка – часть усиленной поддержки Украины для преодоления последствий коронавирусной инфекции.

Он дополняет одобрение дополнительного финансирования размером $150 млн для проекта об Экстренном реагировании на Covid-19 и вакцинации в Украине от 10 декабря 2021 года.

С начала пандемии в целом Украина получила от банка $2,3 млрд – на бюджетную поддержку и инвестиционные проекты.