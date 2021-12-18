Світовий банк схвалив другу позику на розробку політики відновлення економіки України. Розмір позики – €300 млн.

– Кошти будуть використані для економічного відновлення та зростання країни, реформ, а також – для пом’якшення наслідків пандемії COVID-19, – йдеться у релізі банку.

Як уточнюється, цим релізом Світовий банк підтримає Україну у впровадженні ключових реформ:

демонополізації економіки та зміцненні антикорупційних інституцій;

розвитку ринку землі та кредитного ринку, включаючи розширення доступу до фінансування для дрібних фермерів;

зміцненні системи соціального захисту для людей похилого віку з метою пом’якшення впливу пандемії COVID-19.

У банку наголосили, що в умовах високого рівня вразливості економіки в Україні йде повільне та нестійке відновлення після початку пандемії коронавірусу.

– Ми сподіваємося, що ця позика надасть необхідну підтримку тим реформам, які спрямовані на сприяння сильнішому та інклюзивнішому відновленню, – заявив директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

У банку уточнили, що перший такий кредит сумою $350 млн затвердили в червні 2020 року.

Його виділяли для підтримки запуску земельної реформи та для допомоги уряду України у забезпеченні зростання аграрного сектору та інвестицій у сільське господарство.

Також гроші планували спрямувати на огородження найуразливіших верств населення від економічного потрясіння, яке спричинене пандемією.

Друга позика Світового банку – частина посиленої підтримки України для подолання наслідків коронавірусної інфекції.

Він доповнює схвалення додаткового фінансування розміром $150 млн для проекту про Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинацію в Україні від 10 грудня 2021 року.

З початку пандемії загалом Україна отримала від банку $2,3 млрд – на бюджетну підтримку та інвестиційні проекти.