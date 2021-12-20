Решение о доначислении Синево 1,1 млрд грн налогов будет отменено – Гетманцев

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Государственная налоговая служба отменит решение о доначислении сети медлабораторий Синево 1,1 млрд грн налогов, а также проведет дополнительную проверку, с с компания согласилась.

– Выслушав позицию налогоплательщика и позицию ГНС, мы пришли к выводу, что произошла дискоммуникация между налоговиками и налогоплательщиком во время плановой проверки. А именно – дискоммуникация относительно объема и качества предоставления документов налогоплательщика, – отметил нардеп по итогам встречи с представителями Синево.

По его словам, обе стороны выразили готовность принять справедливое решение по результатам этого инцидента.

Гетманцев сказал, что возглавляемый им комитет продолжит наблюдать за развитием ситуации.

Исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Михаил Титарчук также подтвердил проведение новой проверки по результатам встречи с представителями компании, а также народными депутатами Андреем Шараскиным, Алексеем Устенко, Андреем Холодовым и Даниилом Гетманцевым.

– Главная цель ГНС – тщательно и всесторонне разобраться в этой кризисной ситуации. Поэтому компромиссным решением станет проведение новой проверки именно по налогу на прибыль – так сказать, с чистой страницы, – подчеркнул он.

В конце прошлой недели стало известно, что Центральное межрегиональное управление ГНС Украины по работе с крупными налогоплательщиками по итогам плановой проверки, проводившейся в течение сентября-ноября, доначислило компании Синево-Украина дополнительные налоги на сумму 1,1 млрд грн.

В Синево назвали такие требования абсурдными и обратились к высшему руководству страны.