Рішення про донарахування Сінево 1,1 млрд грн податків буде скасовано – Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба скасує рішення про донарахування мережі медлабораторій Сінево 1,1 млрд грн податків, а також проведе додаткову перевірку, з якою компанія погодилася.

– Вислухавши позицію платника податків та позицію ДПС, ми дійшли висновку, що відбулася дискомунікація між податківцями та платником податків під час планової перевірки. А саме – дискомунікація щодо обсягу та якості надання документів платника податків, – зазначив нардеп за підсумками зустрічі із представниками Сінево.

За його словами, обидві сторони висловили готовність ухвалити справедливе рішення за результатами цього інциденту.

Гетманцев сказав, що комітет, який він очолює, продовжить спостерігати за розвитком ситуації.

Виконувач обов’язків голови Державної податкової служби Михайло Тітарчук також підтвердив проведення нової перевірки за результатами зустрічі з представниками компанії, а також народними депутатами Андрієм Шараськіним, Олексієм Устенком, Андрієм Холодовим та Данилом Гетманцевим.

– Головна мета ДПС – ретельно й всебічно розібратись в цій кризовій ситуації. Тому компромісним рішенням стане проведення нової перевірки саме щодо податку на прибуток – так би мовити, з чистої сторінки, – наголосив він.

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що Центральне міжрегіональне управління ДПС України по роботі з великими платниками податків за підсумками планової перевірки, яка проводилася протягом вересня-листопада, донарахувало компанії Сінево-Україна додаткові податки на суму 1,1 млрд грн.

У Сінево назвали такі вимоги абсурдними і звернулися до вищого керівництва країни.