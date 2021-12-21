Национальный банк установил новый курс валют в Украине на 21 декабря.
На вторник курс доллара составляет 27,28 грн за единицу. Это на 3 коп. больше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс евро в Украине 21 декабря составляет 30,77 грн. Европейская валюта за день снизилась в цене на 9 коп.
Один злотый можно приобрести за 6,64 грн – это на 2 коп. меньше, если сравнивать с курсом в понедельник. 10 российских рублей сейчас стоят 3,68 грн.
Курс валют в Украине от НБУ на 21.12:
- $1 –27,28 грн;
- €1 – 30,77 грн;
- 1 польский злотый – 6,64 грн;
- 10 российских рублей – 3,64 грн.
Курс доллара в январе
В конце января курс доллара в Украине может достигнуть 28 грн за единицу. Такой прогноз озвучил независимый эксперт Александр Хмелевский.
По его словам, экономическая ситуация ухудшится во второй месяц зимы. Это связано с энергетическим кризисом и ограничениями, установленными в период карантина.
Эксперт советует держать сбережения в валюте. Подробный прогноз по курсу доллара в январе читайте в материале.
Читайте: