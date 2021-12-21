Национальный банк установил новый курс валют в Украине на 21 декабря.

На вторник курс доллара составляет 27,28 грн за единицу. Это на 3 коп. больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро в Украине 21 декабря составляет 30,77 грн. Европейская валюта за день снизилась в цене на 9 коп.

Один злотый можно приобрести за 6,64 грн – это на 2 коп. меньше, если сравнивать с курсом в понедельник. 10 российских рублей сейчас стоят 3,68 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 21.12:

$1 –27,28 грн;

€1 – 30,77 грн;

1 польский злотый – 6,64 грн;

10 российских рублей – 3,64 грн.

Курс доллара в январе

В конце января курс доллара в Украине может достигнуть 28 грн за единицу. Такой прогноз озвучил независимый эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, экономическая ситуация ухудшится во второй месяц зимы. Это связано с энергетическим кризисом и ограничениями, установленными в период карантина.

Эксперт советует держать сбережения в валюте. Подробный прогноз по курсу доллара в январе читайте в материале.

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