Національний банк встановив новий курс валют в Україні на 21 грудня.

Станом на вівторок курс долара становить 27,28 грн за одиницю. Це на 3 коп. більше, порівняно з попереднім банківським днем.

Курс євро в Україні 21 грудня становить 30, 77 грн. Європейська валюта за день впала в ціні на 9 коп.

Один злотий можна придбати за 6,64 грн – це на 2 коп. менше, якщо порівнювати з курсом у понеділок. 10 російських рублів наразі коштують 3,68 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 21.12:

$1 –27,28 грн грн;

€1 – 30, 77 грн;

1 польський злотий – 6,64 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Курс долара у січні

Наприкінці січня курс долара в Україні може досягти 28 грн за одиницю. Такий прогноз озвучив незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, економічна ситуація погіршиться у другий місяць зими. Це пов’язано з енергетичною кризою та обмеженнями, встановленими на період карантину.

Експерт радить тримати заощадження у валюті. Детальний прогноз про курс долара у січні читайте у матеріалі.

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