В 2022 году экономика Украины продолжит восстановление после кризиса 2020 года, вызванного пандемией коронавируса.

И хотя власти описали положительный прогноз в государственном бюджете на 2022 год, эксперты, опрошенные Фактами ICTV, настроены менее оптимистично.

Удорожание коммуналки, незначительное повышение зарплат и пенсий, борьба с высоким уровнем инфляции, кризис на рынке энергоресурсов – такие вызовы предстанут перед экономикой Украины в 2022 году.

В то же время не все считают, что тренды будут исключительно отрицательными. Например, НБУ будет бороться с инфляцией, чтобы привести ее к показателю в 5%, ведь уровень в прошлом году был совершенно неприемлем. А локдауны, даже если они и будут, не так сильно будут “бить” по бизнесу.

– В отличие от весны 2020 года, нет тотальных локдаунов, никто месяцами не сидит дома, все пытаются гибко адаптировать деятельность под нужды. Соответственно, деловая активность сильно не колеблется даже в периоды введения ограничений красной зоны, — говорит экономист, аналитик Андрей Блинов.

Кроме того, экономика должна полностью восстановиться после падения в 2020 году и начать расти. И темпы роста должны быть больше, чем в 2021 году.

Чтобы узнать, что прогнозируют Украине в 2022 году экономисты и финансовые эксперты, читайте лонгрид Фактов ICTV.

К слову, экономисты прогнозируют, что курс доллара может приблизиться к среднегодовому показателю госбюджета-2022 уже в январе.

Такая тенденция, в частности, связана с налоговым давлением на бизнес и энергетическим кризисом на международных рынках.