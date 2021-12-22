У 2022 році економіка України продовжить відновлення після кризи 2020 року, спричиненої пандемією коронавірусу.

І хоча влада описала позитивний прогноз у державному бюджеті на 2022 рік, експерти, опитані Фактами ICTV, налаштовані менш оптимістично.

Здорожчання комуналки, незначне підвищення зарплат та пенсій, боротьба з високим рівнем інфляції, криза на ринку енергоресурсів – такі виклики постануть перед економікою України у 2022 році.

Водночас не всі вважають, що тренди будуть виключно негативними. Наприклад, НБУ боротиметься з інфляцією, щоб привести її до показника у 5%, адже рівень минулого року був абсолютно неприйнятним. А локдауни, навіть якщо вони й будуть, не так сильно “битимуть” по бізнесу.

– На відміну від весни 2020 року, немає тотальних локдаунів, ніхто місяцями не сидить удома, всі намагаються гнучко адаптувати діяльність під потреби. Відповідно, ділова активність відчутно не коливається навіть у періоди запровадження обмежень червоної зони, – каже економіст, аналітик Андрій Блінов.

Крім того, економіка має повністю відновитися після падіння у 2020 році та почати зростати. І темпи зростання мають бути більшими, ніж у 2021 році.

Щоб дізнатися, що прогнозують Україні у 2022 році економісти та фінансові експерти, читайте лонгрід Фактів ICTV.

До речі, економісти прогнозують, що курс долара може наблизитися до середньорічного показника держбюджету-2022 вже у січні.

Така тенденція, зокрема, пов’язана із податковим тиском на бізнес та енергетичною кризою на міжнародних ринках.