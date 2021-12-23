Нафтогаз сейчас продает голубое топливо по одной цене, а дальше его перепродают по разным ценам, поэтому сейчас трудно сказать, какой она будет в мае 2022 года.

Об этом рассказал глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

– Какова будет цена по этим годовым контрактам? Ну, во-первых, даже сейчас цены разные. Нафтогаз создал балансирующую группу и в рамках балансирующей группы мы предлагаем поставщикам на оптовом рынке для нужд населения газ по 7,42 грн/кубометр. Мы продаем все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам, – подчеркнул он.

По его словам, газ есть по 7,88 грн, 7,18 грн, но есть и по 13,5, как в Херсоне.

– Поэтому точно мы не можем сказать, какова будет цена в мае. Каждый будет ставить свою цену, даже если мы будем предлагать одинаковую цену на оптовом рынке, – говорит Витренко.

Он также обратил внимание на важный нюанс, связанный с меморандумом с МВФ, условия которого не позволяют фиксировать цену на газ.

Эксперты прогнозируют, что стоимость коммунальных услуг в 2022 году вырастет. В частности, стоимость газа для бытовых потребителей может подскочить на 15-20% — около 9 грн за кубометр.