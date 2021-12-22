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Факты / Украина / Общество

Тарифы на распределение газа почти не повысятся в 2022 году – НКРЭКУ

Анастасия Гевко редактор ленты
Газ

На заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) 22 декабря установили тарифы на услуги по распределению газа в 2022 году. 

Это решение коснется 40 операторов газораспределительных систем (ГРС).

– Мы исходили из того, чтобы корректировка тарифов была на уровне инфляционных процессов, однако получилось даже меньше, и в основном благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери, как мы и договаривались, учтен на уровне 7,42 грн за кубометр. Поэтому практически это не увеличение, а корректировка тарифов происходит, – сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк во время заседания.

Он уточнил, что регулятор и облгазы на данный момент находят пути для того, чтобы операторы, как и прежде, покупали газ за 7,42 грн/куб. м. 

Эта же цифра, по словам Тарасюка, заложена в тариф на распределение газа.

Самые высокие тарифы по распределению газа на 2022 год установлены на уровне 1,99 грн/куб. м в месяц: для потребителей ЧАО Гадячгаз, ПАО Лубныгаз, АО Николаевгаз, АО Закарпатгаз, АО Тисменицагаз, АО Черновцыгаз и АО Харьковгаз. 

Самые низкие – для потребителей АО Криворожгаз – 0,53, АО Киевгаз – 0,32, АО Черкассыгаз – 0,57, АО Харьковгаз – 043, ЧАО Кременчуггаз – 046 грн/куб. м.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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