Нафтогаз зараз продає блакитне паливо за однією ціною, а далі його перепродують за різними цінами, тому зараз важко сказати, якою вона буде у травні 2022 року.

Про це розповів глава НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко. – Яка буде ціна за цими річними контрактами? Ну, по-перше, навіть зараз ціни різні. Нафтогаз створив балансуючу групу і у рамках балансуючої групи ми пропонуємо постачальникам на оптовому ринку для потреб населення газ по 7,42 грн/кубометр. Ми продаємо все за однією ціною, на рівних умовах, а далі перепродують все за різними цінами, – наголосив він.

За його словами, газ є по 7,88 грн, 7,18 грн, але є і по 13,5, як у Херсоні.

– Тому точно ми не можемо сказати, яка буде ціна у травні. Кожен буде ставити свою ціну, навіть якщо ми будемо пропонувати однакову ціну на оптовому ринку, – каже Вітренко.

Він також звернув увагу на важливий нюанс, який пов’язаний з меморандумом з МВФ, умови якого не дозволяють фіксувати ціну на газ.

Експерти прогнозують, що вартість комунальних послуг у 2022 році зросте. Зокрема, вартість газу для побутових споживачів може підскочити на 15-20% – майже 9 грн за кубометр.