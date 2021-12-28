Масштабная реформа: глава Минэкономики предупредила госкомпании об изменениях в 2022

Во вторник, 28 декабря, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко анонсировала масштабную реформу публичной собственности в 2022 году.

По ее словам, после проведения реформы под управлением министерств останется до сотни государственных компаний.

– В 2022-м мы должны провести масштабную реформу публичной собственности. На уровне министерств останется не более 100 предприятий. Самые крупные из них будут подчинены Кабинету министров, – пояснила министр.

Кроме того она подтвердила завершить так называемый триаж компаний, который был начат еще в 2017 году.

– Триаж разделит предприятия на неработающие и работающие. Работающие, в свою очередь, – на те, которые должны остаться в государственной собственности, и на те, которые могут быть проданы, – рассказала Свириденко.

Она уточнила, что неработающие предприятия или ликвидируют или приватизируют.

Это будет зависеть от того, в каком они состоянии.

– Работающие предприятия, которые должны остаться в государственной собственности, мы объединим с целью их укрупнения, и таким образом закончим эту важную реформу, – подчеркнула министр.

Фото: Факты ICTV