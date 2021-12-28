Изменения для ФЛП в 2022 году начнутся уже 1 января. К чему готовиться предпринимателям, читайте в материале Фактов ICTV.

Обязательные кассовые аппараты

Так, уже в субботу вступят в силу изменения в Налоговый кодекс Украины относительно обязательного использования кассовых аппаратов (или регистраторов расчетных операций (РРО), – Ред.), из-за чего физические лица-предприниматели неоднократно собирались на митинги под стенами Верховной Рады.

Предприниматели-плательщики единого налога второй-четвертой групп требовали от депутатов принять законопроект №6376, чтобы отсрочить на год введение кассовых аппаратов.

Однако нардепам не хватило голосов, чтобы даже включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня.

Таким образом, уже 1 января 2022 года в своей деятельности эти ФЛП обязательно должны использовать кассовые аппараты – регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРО).

По словам экспертов, если стоимость классических РРО колеблется от 2 до 70 тыс. грн и выше, то программный РРО от налоговой – бесплатный.

Тем предпринимателям, которые решили выбрать программные регистраторы расчетных операций, налоговая создала пошаговую видеоинструкцию для загрузки.

На кого не будут распространяться нововведения

Освободили от обязательного использования кассовых аппаратов только предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в селах.

Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 23 декабря, внеся изменения в постановления Об обеспечении реализации статьи 10 Закона Украины О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг от 23 августа 2000 года №1336.

Исключения не применяются, если:

одновременно осуществляется реализация подакцизной продукции;

одновременно осуществляется дистанционная торговля;

сельским советом принято решение об обязательном применении РРО.

Штрафы за расчеты без кассового аппарата

Закон О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг, в частности его статья 17, предусматривает штраф в случае проведения расчетной операции без кассового аппарата с 1 января 2022 года:

100% от стоимости проданных с нарушениями товаров, работ, услуг (за нарушение, совершенное впервые);

150% от стоимости – за каждое последующее совершенное нарушение.

Изменения налогов и ставок

В 2022 году изменятся и размеры налогов и взносов, уплачиваемых ФЛП. Это предусмотрено законом О государственном бюджете на 2022 год.

ЕСВ

Поскольку минимальная зарплата 1 декабря 2021 года выросла до 6 500 грн, а с 1 октября вырастет еще на 200 грн – до 6 700 грн, изменится и размер единого социального взноса (ЕСВ) (составляет 22% от минимальной зарплаты, – Ред.).

Так, ЕСВ для ФЛП всех групп с 1 декабря 2021 года вырос на 110 грн – до 1 430 грн, а с 1 октября 2022 года вырастет еще на 44 грн – до 1 474 грн.

Максимальная сумма страхового взноса с 1 января 2022 года для предпринимателей, которые имеют месячный доход от 97,5 тыс. грн, составит 21 450 грн (максимальная величина базы начисления ЕСВ составляет 15 размеров минималки и рассчитывается по формуле: минимальная зарплата х 15 х 22%).

С 1 октября 2022 года сумма страхового взноса составит 22 110 грн.

Повлияет на начисление налогов и прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который с 1 января составит 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, а с 1 декабря – 2 684 грн.

Учитывая это, физические лица-предприниматели в 2022 году будут платить такие налоги:

ФЛП первая группа

ЕСВ: с 1 января – 1 430 грн, с 1 октября – 1 474 грн,

единый налог – 248,10 грн (не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2022 года).

ФЛП вторая группа

ЕСВ: 1 430 грн – с 1 января и 1 474 грн – с 1 октября,

единый налог – 1,3 тыс. грн (20% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2022 года).

Ставки единого налога в процентах устанавливаются сельскими, поселковыми, городскими советами или советами объединенных территориальных общин.

ФЛП третья группа

ЕСВ: 1 430 грн – с 1 января и 1 474 грн – с 1 октября,

Единый налог – 5% дохода или 3% дохода и НДС.

ФЛП общей системы налогообложения

ЕСВ: 1 430 грн – с 1 января и 1 474 грн – с 1 октября,

НДФЛ (18%) и военный сбор (1,5%).

НДФЛ и военный сбор исчисляются от чистого дохода, который определяется как разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью.

Изменения для ФЛП второй группы, осуществляющих деятельность в сфере электросвязи

С 1 января 2022 года вступит в силу Закон Украины О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №1914 от 30 ноября 2021 года.

Так, в частности, уже в эти выходные будут изменены условия применения упрощенной системы налогообложения (избрания группы плательщика единого налога) ФЛП, которые осуществляют деятельность в сфере услуг по предоставлению доступа к сети интернет провайдерских услуг телекоммуникаций.

Таким образом ФЛП, которые предоставляют услуги по предоставлению доступа к сети интернет, будут принадлежать исключительно к третьей группе плательщиков единого налога, если отвечают требованиям, установленным для такой группы.