Зміни для ФОПів у 2022 році почнуться вже 1 січня. До чого готуватися підприємцям, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Обов’язкові касові апарати

Так, уже в суботу набудуть чинності зміни до Податкового кодексу України щодо обов’язкового використання касових апаратів (або реєстраторів розрахункових операцій (РРО), – Ред.), через що фізичні особи-підприємці неодноразово збирались на мітинги під стінами Верховної Ради.

Підприємці-платники єдиного податку другої-четвертої груп вимагали від депутатів ухвалити законопроект №6376, щоб відтермінувати на рік запровадження касових апаратів.

Однак нардепам забракло голосів, щоб навіть включити розгляд цього питання до порядку денного.

Таким чином уже 1 січня 2022 року у своїй діяльності ці ФОПи обов’язково мають використовувати касові апарати – реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

За словами експертів, якщо вартість класичних РРО коливається від 2 до 70 тис. грн і вище, то програмний РРО від податкової – безкоштовний.

Тим підприємцям, які вирішили обрати програмні реєстратори розрахункових операцій, податкова створила покрокову відеоінструкцію для завантаження.

На кого не поширюватимуться нововведення

Звільнили від обов’язкового використання касових апаратів лише підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в селах.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 23 грудня, внісши зміни до постанови Про забезпечення реалізації статті 10 закону України Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 23 серпня 2000 року №1336.

Виключення не застосовуються, якщо:

одночасно здійснюється реалізація підакцизної продукції;

одночасно здійснюється дистанційна торгівля;

сільською радою ухвалене рішення про обов’язкове застосування РРО.

Штрафи за розрахунки без касового апарата

Закон Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зокрема його стаття 17, передбачає штраф у разі проведення розрахункової операції без касового апарата з 1 січня 2022 року:

100% від вартості проданих із порушеннями товарів, робіт, послуг (за порушення, вчинене вперше);

150% від вартості – за кожне наступне вчинене порушення.

Зміни податків та ставок

У 2022 році зміняться й розміри податків та внесків, що сплачують ФОПи. Це передбачено законом про державний бюджет на 2022 рік.

ЄСВ

Оскільки мінімальна зарплата 1 грудня 2021 року зросла до 6 500 грн, а з 1 жовтня зросте ще на 200 грн – до 6 700 грн, зміниться й розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) (становить 22% від мінімальної зарплати, – Ред.).

Так, ЄСВ для ФОПів усіх груп із 1 грудня 2021 року зріс на 110 грн – до 1 430 грн, а з 1 жовтня 2022 року зросте ще на 44 грн – до 1 474 грн.

Максимальна сума страхового внеску з 1 січня 2022 року для підприємців, які мають місячний прибуток від 97,5 тис. грн, становитиме 21 450 грн грн (максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить 15 розмірів мінімалки й розраховується за такою формулою: мінімальна зарплата х 15 х 22%).

Із 1 жовтня 2022 року сума страхового внеску становитиме 22 110 грн.

Вплине на нарахування податків і прожитковий мінімум для працездатних осіб, який із 1 січня становитиме 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, а з 1 грудня – 2 684 грн.

Зважаючи на це, фізичні особи-підприємці в 2022 році сплачуватимуть такі податки:

ФОП перша група

ЄСВ: із 1 січня – 1 430 грн, із 1 жовтня – 1 474 грн,

єдиний податок – 248,10 грн (не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2022 року).

ФОП друга група

ЄСВ: 1 430 грн – з 1 січня і 1 474 грн – з 1 жовтня,

єдиний податок – 1,3 тис. грн (20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року).

Ставки єдиного податку у відсотках встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад.

ФОП третя група

ЄСВ: 1 430 грн – з 1 січня і 1 474 грн – з 1 жовтня,

Єдиний податок – 5% доходу або 3% доходу та ПДВ.

ФОП загальної системи оподаткування

ЄСВ: 1 430 грн – з 1 січня і 1 474 грн – з 1 жовтня,

ПДФО (18%) та військовий збір (1,5%).

ПДФО та військовий збір обраховуються від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка в грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.

Зміни для ФОПів другої групи, які здійснюють діяльність у сфері електрозв’язку

Із 1 січня 2022 року набуде чинності закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень №1914 від 30 листопада 2021 року.

Так, зокрема, уже цими вихідними будуть змінені умови застосування спрощеної системи оподаткування (обрання групи платника єдиного податку) ФОП, які здійснюють діяльність у сфері послуг з надання доступу до мережі інтернет провайдерських телекомунікацій послуг.

Таким чином ФОП, які надають послуги з надання доступу до мережі інтернет, належатимуть виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.