Кассовые аппараты с 1 января 2022 года позволили не использовать некоторым предпринимателям. Соответствующее решение принял Кабинет Министров в четверг, 23 декабря.

Правительство освободило от обязательного применения регистраторов расчетных операций (PPO) предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в селах.

Речь идет о продаже товаров, не подлежащих акцизу при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Такое решение было принято в связи с тем, что в селах предприниматели имеют меньший уровень доходов. А во время карантина он еще больше снизился, поэтому установка PPO создаст для них дополнительную нагрузку.

— В то же время, использовать программные РРО, как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО, — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

С 1 января 2022 года физические лица-предприниматели некоторых групп должны установить кассовые аппараты. Предприниматели категорически против такого новшества.

В этой связи ФЛП неоднократно выходили на митинги с требованием отменить это требование. Новые правила будут касаться второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения.

Подробнее, кому необходимо установить кассовые аппараты с 1 января, смотрите в материале.