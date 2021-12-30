НКРЭКУ установила зеленые тарифы на электроэнергию с 1 января 2022

С 1 января 2022 года для потребителей, в том числе энергетических кооперативов, мощность которых не превышает 150 кВт, зеленый тариф на электроэнергию, произведенную солнечными установками, составит 5,03 грн за кВт-ч (без НДС) для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году. Соответствующее решение приняла НКРЭКУ.

Кроме того, для генерирующих установок, введенных после 1 января 2020 года, тариф будет составлять 3,77 грн за кВт-ч.

Зеленый тариф на электроэнергию, произведенную комбинированными ветро-солнечными системами, составит 3,78 грн за кВт-ч.

На производимую из биомассы для потребителей, мощность которых не превышает 150 кВт – 3,81 грн за кВт-ч.

Для потребителей, в частности энергетических кооперативов, мощность которых не превышает 150 кВт, зеленый тариф на электроэнергию, произведенную ветровыми установками, составит 3,58 грн за кВт-ч для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, а для тех, которые были введены после 1 января 2020 года – 3,21 грн за кВт-ч.

На электроэнергию, произведенную гидроэнергетическими установками, для потребителей, мощность которых не превышает 150 кВт, составит 5,37 грн за кВт-ч для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,84 грн за кВт-ч – для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Для геотермальных установок мощностью не более 150 кВт установлены тарифы 4,62 грн за кВт-ч для установок, введенных в эксплуатацию в 2019 году, и 4,16 грн за кВт-ч для установок, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

Для установок мощностью более 150 кВт, принадлежащих компаниям и предприятиям, зеленый тариф для таких генерирующих систем будет составлять от 1,79 грн до 7,55 грн за кВт-ч (без НДС).

Источник: НКРЭКУ