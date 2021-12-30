НКРЕКП встановила зелені тарифи на електроенергію з 1 січня 2022

З 1 січня 2022 року для споживачів, зокрема енергетичних кооперативів, потужність яких не перевищує 150 кВт, зелений тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками, становитиме 5,03 грн за кВт-год (без ПДВ) для установок, введених в експлуатацію у 2019 році. Відповідне рішення ухвалила НКРЕКП.

Окрім того, для генеруючих установок, введених після 1 січня 2020 року, тариф становитиме 3,77 грн за кВт-год.

Зелений тариф на електроенергію, вироблену комбінованими вітро-сонячними системами, становитиме 3,78 грн за кВт-год.

На вироблену з біомаси для споживачів, потужність яких не перевищує 150 кВт – 3,81 грн за кВт-год.

Для споживачів, зокрема енергетичних кооперативів, потужність яких не перевищує 150 кВт, зелений тариф на електроенергію, вироблену вітровими установками, становитиме 3,58 грн за кВт-год для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, а для тих, які були введені після 1 січня 2020 року – 3,21 грн за кВт-год.

На електроенергію, вироблену гідроенергетичними установками, для споживачів, потужність яких не перевищує 150 кВт, становитиме 5,37 грн за кВт-год для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,84 грн за кВт-год – для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для геотермальних установок потужністю не більше 150 кВт встановлено тарифи 4,62 грн за кВт-год для установок, введених в експлуатацію у 2019 році, та 4,16 грн за кВт-год – для установок, введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року.

Для установок потужністю понад 150 кВт, які належать компаніям та підприємствам, зелений тариф для таких генеруючих систем становитиме від 1,79 грн до 7,55 грн за кВт-год (без ПДВ).

Джерело: НКРЕКП