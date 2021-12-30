Определяемся, какой тип кассового аппарата нужен
Прежде всего, нужно определиться, какой тип кассового аппарата вам нужен – классический или программный РРО (ПРРО).
Классический мы часто видим на кассах в магазинах.
С предпринимателем, который имеет классический РРО, клиенты и покупатели могут рассчитываться наличными и картой.
Стоимость аппарата колеблется от 2 до 70 тыс. грн и выше. Однако среди расходов также – ввод в эксплуатацию и ежемесячная абонплата (ориентировочно от 150 грн).
Программные РРО бесплатны, потому что разработаны налоговой службой.
Они удобны для маленьких предприятий, которые не имеют достаточной суммы для заказа или обслуживания обычного кассового аппарата, малый оборот, а также с которыми клиенты рассчитываются наличными.
Программные РРО не работают по безналичному расчету и не печатают чеки (клиентам предлагают сфотографировать, запомнить или записать код чека).
Если такой вариант предпринимателей устраивает, то налоговая служба предлагает пошаговую инструкцию, как загрузить программное обеспечение ПРРО Касса:
Выбираем и покупаем кассовый аппарат
Если вы понимаете, что программный РРО, для вас является не самым лучшим вариантом, тогда нужно остановить свой выбор на классическом.
Налоговая служба предлагает к ознакомлению Государственный реестр регистраторов расчетных операций.
Там вы найдете исчерпывающий перечень предприятий, которые имеют лицензию на продажу кассовых аппаратов.
Во время выбора РРО важно не только прочитать отзывы про тот или иной аппарат в сети, а внимательно прочитать договор компании об обслуживании.
Стоит обратить внимание на то, что компания пишет о порядке заключения договора и его расторжения, принцип расчета и повышения цен на обслуживание, решение технических проблем, ответственность сторон по неисполнению договора.
При покупке вам обязательно должны выдать документ, подтверждающий переход права собственности или права владения.
В комплекте с приобретенным аппаратом обязательно должен быть паспорт на РРО и инструкция по его использованию.
В паспорте на РРО должен быть указан заводской номер РРО.
Указав его на сайте налоговой в разделе Экземпляры РРО, вы сможете отыскать регистрационный номер экземпляра, который будете указывать в заявлении на регистрацию РРО.
Заключаем договор о сервисном обслуживании с авторизованным производителем
Обычно компания-продавец РРО имеет собственный сервисный центр и предлагает свои услуги.
В противном случае, следует связаться с производителем, контакты которого указаны в паспорте РРО, получить информацию о центрах сервисного обслуживания в вашем регионе и выбрать удобный вариант.
Реестр Центров сервисного обслуживания можно найти на сайте налоговой, указав налоговый номер и код модели РРО.
Регистрация РРО в налоговой
Чтобы зарегистрировать приобретенный вами РРО, нужно обратиться в налоговую.
Для этого следует заполнить заявление о регистрации РРО.
К заявлению приложить:
- копию паспорта РРО;
- копию документа, подтверждающего куплю-продажу РРО;
- копию договора с предприятием, которое будет обслуживать РРО;
- уставные документы предприятия.
Все это необходимо для того, чтобы налоговая выдала вам справку о резервировании РРО, с которой нужно обратиться в организацию, которая предоставила договор на установку программного обеспечения по РРО (так называемое обслуживание).
Получаем справку о резервировании РРО
После того, как поданные вами документы пройдут проверку, налоговая выдает вам справку о резервировании РРО.
Ввод РРО в эксплуатацию
Со справкой о резервировании РРО, которую вам выдала налоговая, снова обращаемся к организации, предоставившей договор на установку программного обеспечения.
Последний для авторизации и ввода РРО в эксплуатацию требуется пять дней.
Этот этап необходим для фискализации кассового аппарата.
После этого чеки, которые будет печатать приобретенный вами аппарат, будут фискальными.