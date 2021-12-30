Прежде всего, нужно определиться, какой тип кассового аппарата вам нужен – классический или программный РРО (ПРРО).

Классический мы часто видим на кассах в магазинах.

С предпринимателем, который имеет классический РРО, клиенты и покупатели могут рассчитываться наличными и картой.

Стоимость аппарата колеблется от 2 до 70 тыс. грн и выше. Однако среди расходов также – ввод в эксплуатацию и ежемесячная абонплата (ориентировочно от 150 грн).

Программные РРО бесплатны, потому что разработаны налоговой службой.

Они удобны для маленьких предприятий, которые не имеют достаточной суммы для заказа или обслуживания обычного кассового аппарата, малый оборот, а также с которыми клиенты рассчитываются наличными.

Программные РРО не работают по безналичному расчету и не печатают чеки (клиентам предлагают сфотографировать, запомнить или записать код чека).

Если такой вариант предпринимателей устраивает, то налоговая служба предлагает пошаговую инструкцию, как загрузить программное обеспечение ПРРО Касса: