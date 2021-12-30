Перш за все, потрібно визначитись, який тип касового апарата вам потрібен – класичний чи програмний РРО (ПРРО).

Класичний ми часто бачимо на касах у магазинах.

Із підприємцем, який має класичний РРО, клієнти та покупці можуть розраховуватись готівкою та карткою.

Вартість апарата коливається від 2 до 70 тис. грн і вище. Однак серед витрат також – введення в експлуатацію та щомісячна абонплата (орієнтовно від 150 грн).

Програмні РРО безкоштовні, тому що розроблені податковою службою.

Вони є зручними для маленьких підприємств, які не мають достатньої суми для замовлення чи обслуговування звичайного касового апарата, малий обіг, а також із якими клієнти розраховуються готівкою.

Програмні РРО не працюють із безготівковим розрахунком та не друкують чеки (клієнтам пропонують сфотографувати, запам’ятати чи записати код чека).

Якщо такий варіант підприємців влаштовує, то податкова служба пропонує покрокову інструкцію, як завантажити програмне забезпечення ПРРО Каса: