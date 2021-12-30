Визначаємось, який тип касового апарата потрібен
Перш за все, потрібно визначитись, який тип касового апарата вам потрібен – класичний чи програмний РРО (ПРРО).
Класичний ми часто бачимо на касах у магазинах.
Із підприємцем, який має класичний РРО, клієнти та покупці можуть розраховуватись готівкою та карткою.
Вартість апарата коливається від 2 до 70 тис. грн і вище. Однак серед витрат також – введення в експлуатацію та щомісячна абонплата (орієнтовно від 150 грн).
Програмні РРО безкоштовні, тому що розроблені податковою службою.
Вони є зручними для маленьких підприємств, які не мають достатньої суми для замовлення чи обслуговування звичайного касового апарата, малий обіг, а також із якими клієнти розраховуються готівкою.
Програмні РРО не працюють із безготівковим розрахунком та не друкують чеки (клієнтам пропонують сфотографувати, запам’ятати чи записати код чека).
Якщо такий варіант підприємців влаштовує, то податкова служба пропонує покрокову інструкцію, як завантажити програмне забезпечення ПРРО Каса:
Обираємо та купуємо касовий апарат
Якщо ви розумієте, що програмний РРО, для вас є не найкращим варіантом, тоді потрібно зупинити свій вибір на класичному.
Податкова служба пропонує до ознайомлення Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій.
Там ви знайдете вичерпний перелік підприємств, які мають ліцензію на продаж касових апаратів.
Під час вибору РРО важливо не лише прочитати відгуки про той чи той апарат у мережі, а уважно прочитати договір компанії про обслуговування.
Варто звернути увагу на те, що компанія пише про порядок укладення договору та його розірвання, принцип розрахунку та підвищення цін на обслуговування, вирішення технічних проблем, відповідальність сторін щодо невиконання договору.
Під час купівлі вам обов’язково мають видати документ, який підтверджує перехід права власності чи права володіння.
У комплекті з придбаним апаратом обов’язково має бути паспорт на РРО та інструкція щодо його використання.
У паспорті на РРО має бути вказаний заводський номер вашого РРО.
Вказавши його на сайті податкової в розділі Екземпляри РРО, ви зможете відшукати реєстраційний номер екземпляра, який вказуватимете в заяві на реєстрацію РРО.
Укладаємо договір про сервісне обслуговування із авторизованим виробником
Зазвичай компанія-продавець РРО має власний сервісний центр та пропонує свої послуги.
В іншому випадку, слід зв’язатися з виробником, контакти якого вказані в паспорті РРО, отримати інформацію про центри сервісного обслуговування в вашому регіоні та обрати зручний варіант.
Реєстр Центрів сервісного обслуговування можна знайти на сайті податкової, вказавши податковий номер та код моделі РРО.
Реєстрація РРО у податковій
Щоб зареєструвати придбаний вами РРО, потрібно звернутися до податкової.
Для цього слід заповнити заяву про реєстрацію РРО.
До заяви додати:
- копію паспорта РРО;
- копію документа, який підтверджує купівлю-продаж РРО;
- копію договору із підприємством, що буде обслуговувати РРО;
- статутні документи підприємства.
Усе це необхідно для того, щоб податкова видала вам довідку про резервування РРО, із якою потрібно звернутися до організації, що надала договір на встановлення програмного забезпечення щодо РРО (його так зване обслуговування).
Отримуємо довідку про резервування РРО
Після того, як подані вами документи пройдуть перевірку, податкова видає вам довідку про резервування РРО.
Введення РРО в експлуатацію
Із довідкою про резервування РРО, яку вам видала податкова, знову звертаємось до організації, що надала договір на встановлення програмного забезпечення.
Останній для авторизації та введення РРО в експлуатацію потрібно п’ять днів.
Цей етап необхідний задля фіскалізації касового апарата.
Після цього чеки, які друкуватиме придбаний вами апарат, будуть фіскальними.