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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Минимальная зарплата в Украине в 2022 году вырастет – когда и на сколько

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Зарплата в конверті

Согласно бюджету на 2022 год, принятому Верховной Радой, в этом году ожидается повышение минимальной заработной платы в Украине.

Так, согласно показателям, которые предложил Кабинет министров, минимальная заработная плата в Украине с 1 января составит 6 500 грн. В то же время уже осенью 2022 года ожидается ее повышение на 200 грн.

Поэтому с 1 октября размер минимальной заработной платы-2022 в Украине будет составлять 6 700 грн. В почасовом размере с 1 января это будет 39,26 грн, с 1 октября — 40,46 грн.

С 1 декабря 2021 года в Украине вырос размер минимальной заработной платы на 500 грн. С 6 000 грн сумма увеличилась до 6 500 грн.

мінімальна зарплата в україні 2022

В связи с повышением минимальной заработной платы изменился и размер многих выплат, в частности, единого социального взноса (ЕСВ).

ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы. Когда размер минимальной заработной платы был на уровне 6 000 грн, физлицам-предпринимателям нужно было уплачивать социальный взнос в размере 1 320 грн. С ростом зарплаты сумма стала больше.

Как изменился размер ЕСВ после повышения заработной платы с 1 декабря 2021 года — читайте в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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