В 2021 году объем экспорта товаров из Украины составил $68,24 млрд. В Министерстве экономики отмечают, что этот показатель является наибольшим с 2012 года.

В 2011 году экспорт из Украины составил $68,39 млрд, а в 2012 годах $68,81 млрд.

По словам первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, приток иностранной валюты, который Украина получает благодаря экспорту, позволяет финансировать расходы на импорт без дестабилизации валютного рынка и накапливать международные резервы для укрепления экономики.

Оборот товаров в 2021 году в Украине составил $141,54, что на 36,71% больше, чем в 2020 году. Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на $19,05 млрд.

В Минэкономики отмечают, что экспорт товаров в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 1,7% ($862,8 млн) и остановился на отметке $49,2 млрд.