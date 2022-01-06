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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Минэкономики отчитались о наибольшем объеме экспорта с 2012 года

Марта Бондаренко редактор ленты
В Минэкономики отчитались о наибольшем объеме экспорта с 2012 года

В 2021 году объем экспорта товаров из Украины составил $68,24 млрд. В Министерстве экономики отмечают, что этот показатель является наибольшим с 2012 года.

В 2011 году экспорт из Украины составил $68,39 млрд, а в 2012 годах $68,81 млрд.

По словам первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, приток иностранной валюты, который Украина получает благодаря экспорту, позволяет финансировать расходы на импорт без дестабилизации валютного рынка и накапливать международные резервы для укрепления экономики.

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Оборот товаров в 2021 году в Украине составил $141,54, что на 36,71% больше, чем в 2020 году. Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на $19,05 млрд.

В Минэкономики отмечают, что экспорт товаров в 2020 году снизился по сравнению с 2019 годом на 1,7% ($862,8 млн) и остановился на отметке $49,2 млрд.

Источник: Минэкономразвития

Фото: Pixabay

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