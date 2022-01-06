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У Мінекономіки відзвітували про найбільший обсяг експорту з 2012 року

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Мінекономіки відзвітували про найбільший обсяг експорту з 2012 року

У 2021 році обсяг експорту товарів з України становив $68,24 млрд. У Міністерстві економіки зазначають, що цей показник є найбільшим із 2012 року.

У 2011-му експорт з України становив $68,39 млрд, а у 2012 роках $68,81 млрд.

За словами першого віцепрем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко, приток іноземної валюти, який Україна отримує завдяки експорту, дає змогу фінансувати витрати на імпорт без дестабілізації валютного ринку та накопичувати міжнародні резерви для зміцнення економіки.

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Обіг товарів у 2021 році в Україні становив $141,54, що на 36,71% більше, ніж у 2020 році. Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд.

В Мінекономіки зазначають, що експорт товарів у 2020 році зменшився порівняно з 2019 роком на 1,7% ($862,8 млн) і зупинився на позначці $49,2 млрд.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Pixabay

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