У 2021 році обсяг експорту товарів з України становив $68,24 млрд. У Міністерстві економіки зазначають, що цей показник є найбільшим із 2012 року.

У 2011-му експорт з України становив $68,39 млрд, а у 2012 роках $68,81 млрд.

За словами першого віцепрем’єра – міністра економіки Юлії Свириденко, приток іноземної валюти, який Україна отримує завдяки експорту, дає змогу фінансувати витрати на імпорт без дестабілізації валютного ринку та накопичувати міжнародні резерви для зміцнення економіки.

Обіг товарів у 2021 році в Україні становив $141,54, що на 36,71% більше, ніж у 2020 році. Вартість експорту в абсолютних параметрах зросла на $19,05 млрд.

В Мінекономіки зазначають, що експорт товарів у 2020 році зменшився порівняно з 2019 роком на 1,7% ($862,8 млн) і зупинився на позначці $49,2 млрд.