В ОП объяснили причины высокой инфляции в Украине

В 2022 году ожидаем рекордный ВВП в долларах за всю историю независимой Украины – $190-200 млрд, а инфляцию – на уровне около 10%, заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

– Хочу подчеркнуть, что высокая инфляция не проблема исключительно Украины. Это глобальный тренд, который не мы спровоцировали. Его “подарили” нам развитые страны, которые эмитировали огромное количество денег и де-факто девальвировали самые стабильные валюты. Центробанки развитых стран фактически напечатали около $15-17 трлн в эквиваленте, – напомнил он.

По его словам, это привело к росту мировых цен на все ресурсы, в частности на продовольствие.

Шурма признает, что прогноз инфляции сильно зависит от монетарной политики развитых стран, однако ожидает снижения ее темпов.

– До какого уровня, боюсь прогнозировать. Удастся ли ее дожать до 5% или это будет 8-9%. Наверное, в диапазоне от 5% до 10%, но ниже, чем в 2021-м, – отметил чиновник.

Рост ВВП Украины в 2022 году он прогнозирует в диапазоне 3-5% и довольно стабильный курс гривны.

Всемирный банк в новом обзоре ожидает ВВП Украины по итогам 2022 года на уровне 3,2%, несколько ухудшив свой октябрьский прогноз.

Относительно инфляции в Украине, в 2021 году она достигла 10% – то есть удвоилась по сравнению с показателями 2020-го.

По итогам 2020 года потребительские цены в Украине выросли на 5%.