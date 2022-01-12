В ОП пояснили причини високої інфляції в Україні

У 2022 році очікуємо рекордний ВВП в доларах за всю історію незалежної України – $190-200 млрд, а інфляцію – на рівні близько 10%, заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

– Хочу підкреслити, що висока інфляція не є проблемою виключно України. Це глобальний тренд, який не ми спровокували. Його “подарували” нам розвинуті країни, які емітували надзвичайну кількість грошей і де-факто девальвували найстабільніші валюти. Центробанки розвинених країн фактично надрукували близько $15-17 трлн в еквіваленті, – нагадав він.

За його словами, це причинило зростання світових цін на всі ресурси, зокрема на продовольство.

Шурма визнає, що прогноз інфляції сильно залежить від монетарної політики розвинених країн, проте очікує на зниження її темпів.

– До якого рівня, боюся прогнозувати. Чи вдасться її дотиснути до 5%, чи це буде 8-9%. Напевно, в діапазоні від 5% до 10%, але нижче, ніж у 2021-му, – наголосив чиновник.

Зростання ВВП України у 2022-му він прогнозує в діапазоні 3-5% і доволі стабільний курс гривні.

Світовий банк у новому огляді очікує ВВП України за підсумками 2022 року на рівні 3,2%, трохи погіршивши свій жовтневий прогноз.

Щодо інфляції в Україні, у 2021 році вона сягнула 10% – тобто подвоїлася порівняно з показниками 2020-го.

За підсумками 2020 року споживчі ціни в Україні зросли на 5%.