По итогам 2021 года потребительская инфляция в Украине (рост потребительских цен) составила 10%. По сравнению с показателями 2020 года она удвоилась.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

– Инфляция на потребительском рынке в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,6%, за год в целом – 10,0%, — сказано в сообщении.

Следует отметить, что рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорился. Так, по итогам 2020 года потребительские цены выросли на 5%, а в прошлом году этот показатель удвоился и составил 10%.

Для сравнения, инфляция в 2019 году составила 4,1%.

Продукты питания в декабре 2021 года (по сравнению с декабрем 2020 года) подорожали в Украине на 13,3%. Больше всего выросли цены на подсолнечное масло (на 38,8%) и сахар (на 28,3%). В то же время, фрукты за год подешевели на 10,2%.

По сравнению с ноябрем 2021 года цены на продукты питания в декабре выросли на 1,3%. Больше всего подорожали яйца и овощи (на 10% и 9,1%). На 3% за месяц выросли цены на молоко, на 1,8% – на хлеб и хлебопродукты, на 1,6% – на макаронные изделия, на 1,3% – на сыр и творог.

Цены на безалкогольные напитки за год выросли на 3,8%, на алкогольные напитки и табачные изделия – на 9,4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в Украине подорожали за 2021 год на 9,8%.

В то же время упали цены на одежду и обувь – на 3,5%.

Предметы домашнего обихода, бытовая техника в течение прошлого года подорожали на 4,2%, здравоохранение – на 6,1%, а транспорт – на 11,1%.

В частности, стал дороже проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте (на 14,9% и 19,8% соответственно).

Цены на связь за год повысились на 7,4%, на отдых – на 5%, рестораны и гостиницы – на 9%. Образование же подорожало на 17%.

Ранее в Национальном банке Украины прогнозировали инфляцию к концу 2021 года на уровне около 10%.

В ноябре 2021 года потребительская инфляция несколько замедлилась и составила 10,3%. В октябре этот показатель составил 10,9%.