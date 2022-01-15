Новая украинская компания-авиаперевозчик Air Ocean сообщила, что ей приходится прекратить выполнение рейсов вплоть до 15 марта.

В компании объясняют это задержкой поставки воздушных судов, а также – необходимостью проведения планового техобслуживания самолетов, которые находятся в эксплуатации в настоящее время.

Тем временем специализированное издание avianews отметило, что согласно украинскому законодательству авиаперевозчик обязан уведомлять пассажиров об отмене авиарейсов не меньше чем за 14 дней до вылета.

В ином случае он будет обязан выплатить компенсацию в размере от 250 до 600 евро. Она будет зависеть от продолжительности маршрута.

– Такая резкая отмена рейсов может свидетельствовать о финансовых проблемах, поскольку если истинная причина в плановом техническом обслуживании самолетов, то об этом было известно заранее, – выразили мнение в издании.

Компания, тем временем, уточнила, что купившие на сайте авиакомпании билеты клиенты смогут получить свои средства обратно на ту же карту, с которой производилась оплата.

В случае, если билет был куплен у агента по продажам, компания предлагает обратиться по месту приобретения для возмещения убытков.

Также клиентам предложили воспользоваться возможностью сохранить за собой право полета с открытой датой вылета.

До этого в компании утверждали, что планируют наладить авиасообщение крупных аэропортов страны с региональными.

Источник: Air Ocean Airlines, avianews

Фото: Air Ocean Airlines