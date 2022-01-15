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Новий український авіаперевізник Air Ocean припинив рейси до 15 березня

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Новий український авіаперевізник Air Ocean припинив рейси до 15 березня

Нова українська компанія-авіаперевізник Air Ocean повідомила, що їй доводиться припинити виконання рейсів до 15 березня.

У компанії пояснюють це затримкою постачання повітряних суден, а також необхідністю проведення планового технічного обслуговування літаків, які знаходяться в експлуатації наразі.

Тим часом спеціалізоване видання avianews відзначило, що згідно українського законодавства авіаперевізник зобов’язаний повідомляти пасажирів про відміну авіарейсів не менше ніж за 14 днів до вильоту.

Інакше він буде має виплатити компенсацію у розмірі від 250 до 600 євро. Сума залежатиме від тривалості маршруту.

– Таке різке скасування рейсів може свідчити про фінансові проблеми, оскільки якщо справжня причина у плановому технічному обслуговуванні літаків, то про це було відомо заздалегідь, – висловили думку у виданні.

Компанія, тим часом, уточнила, що за квитки, що купили на сайті авіакомпанії, клієнти зможуть отримати свої кошти назад на ту ж картку, з якою здійснювалася оплата.

У випадку, якщо квиток був куплений у агента продажу, компанія пропонує звернутися за місцем придбання для відшкодування збитків.

Також клієнтам запропонували скористатися можливістю зберегти за собою право польоту із відкритою датою вильоту.

До цього у компанії стверджували, що планують налагодити авіасполучення великих аеропортів країни з регіональними.

Джерело: Air Ocean Airlines, avianews 

Фото: Air Ocean Airlines

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