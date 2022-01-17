В Украине изменили процедуру банкротства во время карантина

В Украине вступили в силу изменения в Кодекс процедур банкротства во время карантина. В частности, отменили мораторий на открытие производств по банкротству юридических лиц по заявлению кредиторов.

То есть из Кодекса исключили ряд положений, которые предусматривали, что на период действия карантина и в течение 90 дней со дня отмены карантина:

нельзя открывать производство по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, которые возникли с 12 марта 2020 года;

продлевается срок, определенный ч. 6 ст. 34 Кодекса, если должник докажет, что не мог в месячный срок обратиться с заявлением об открытии дела о банкротстве из-за Covid-19 или борьбы с ним;

комитет кредиторов и обеспеченный кредитор имеют право принять решение о приостановлении проведения аукционов по продаже имущества должника. В случае принятия такого решения расходы по сохранению и удержанию имущества банкрота и все риски потери имущества или уменьшения его стоимости несут кредиторы.

Но в Министерстве юстиции сообщили, что остается действующей норма о временной остановке начисления процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктизированны планом санации (система мер, направленных на восстановление платежеспособности должника, — Ред.) или реструктуризации долгов должника.

Также остается рассрочка на срок выполнения плана санации либо реструктуризации долгов просроченных обязательств, предусмотренных планом санации либо реструктуризации долгов должника.