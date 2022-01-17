В Україні змінили процедуру банкрутства під час карантину

В Україні набули чинності зміни до Кодексу з процедур банкрутства під час карантину. Зокрема, скасували мораторій на відкриття проваджень щодо банкрутства юридичних осіб за заявою кредиторів.

Тобто з Кодексу виключили низку положень, які передбачали, що на період дії карантину та протягом 90 днів з дня скасування карантину:

не можна відкривати провадження у справах про банкрутство боржників-юросіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 12 березня 2020 року;

продовжується термін, визначений ч. 6 ст. 34 Кодексу, якщо боржник доведе, що не міг у місячний термін звернутися із заявою про відкриття справи про банкрутство через Covid-19 або боротьбу з ним;

комітет кредиторів та забезпечений кредитор мають право ухвалити рішення про зупинення проведення аукціонів з продажу майна боржника. У разі ухвалення такого рішення витрати щодо збереження та утримання майна банкрута і всі ризики щодо втрати майна або зменшення його вартості несуть кредитори.

Але у Міністерстві юстиції повідомили, що залишається чинною норма про тимчасове зупинення нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані планом санації (система заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника, – Ред.) чи реструктуризації боргів боржника.

Також залишається розстрочення на термін виконання плану санації чи реструктуризації боргів прострочених зобов’язань, передбачених планом санації чи реструктуризації боргів боржника.