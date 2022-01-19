19 января Национальный банк Украины вновь повысил курс евро и доллара к гривне.

Евро в среду подорожало еще на 28 копеек и стоит теперь 32,34 грн/1€.

Доллар к середине рабочей недели вырос в цене еще на почти 29 копеек и составляет уже 28,41 грн/1$.

Польский злотый 19 января подорожал на шесть копеек до 7,14 грн, а российский рубль – почти на пять.

Курс валют в Украине от НБУ на 19.01:

$1 – 28,41 грн;

€1 – 32,34 грн;

1 польский злотый – 7,14 грн;

10 российских рублей – 3,72 грн.

В 2022 году производители хлеба могут повысить цену, которая в прошлом году выросла на 20%, еще на на 30%, если правительство не установит для хлебопекарных предприятий льготный тариф.

Таким образом батон, который сегодня стоит около 20 грн, уже через несколько месяцев можно будет купить за 26 грн.

Повышать цены пекари вынуждены из-за подорожания в десять раз голубого топлива.

Будет ли глобальный обвал гривны, читайте в материале.