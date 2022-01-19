Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро й долар продовжують дорожчати: курс валют на 19 січня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
євро допомога єс

19 січня Національний банк України знову підвищив курс євро й долара до гривні.

Євро в середу здорожчало ще на 28 копійок і коштує тепер 32,34 грн/1€.

Долар до середини робочого тижня зріс у ціні ще на майже 29 копійок та становить уже 28,41 грн/1$.

Польський злотий 19 січня здорожчав на шість копійок до 7,14 грн, а російський рубль – майже на п’ять.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.01:

  • $1 – 28,41 грн;
  • €1 – 32,34 грн;
  • 1 польський злотий – 7,14 грн;
  • 10 російських рублів – 3,72 грн.

курс валют 19 січня 2022

У 2022 році виробники хліба можуть підвищити ціну, яка торік зросла на 20%, ще на на 30%, якщо уряд не встановить для хлібопекарських підприємств пільговий тариф.

Таким чином батон, який сьогодні коштує близько 20 грн, уже за кілька місяців можна буде придбати за 26 грн.

Підвищувати ціни пекарі змушені через здорожчання вдесятеро блакитного палива.

Чи буде глобальний обвал гривні, читайте в матеріалі.

Читайте
В Україні у січні подорожчає хліб: на скільки зростуть ціни

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка