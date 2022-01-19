19 січня Національний банк України знову підвищив курс євро й долара до гривні.

Євро в середу здорожчало ще на 28 копійок і коштує тепер 32,34 грн/1€.

Долар до середини робочого тижня зріс у ціні ще на майже 29 копійок та становить уже 28,41 грн/1$.

Польський злотий 19 січня здорожчав на шість копійок до 7,14 грн, а російський рубль – майже на п’ять.

Курс валют в Україні від НБУ на 19.01:

$1 – 28,41 грн;

€1 – 32,34 грн;

1 польський злотий – 7,14 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

У 2022 році виробники хліба можуть підвищити ціну, яка торік зросла на 20%, ще на на 30%, якщо уряд не встановить для хлібопекарських підприємств пільговий тариф.

Таким чином батон, який сьогодні коштує близько 20 грн, уже за кілька місяців можна буде придбати за 26 грн.

Підвищувати ціни пекарі змушені через здорожчання вдесятеро блакитного палива.

Чи буде глобальний обвал гривні, читайте в матеріалі.