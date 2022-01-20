Облікову ставку НБУ в Україні знову підвищили. Тепер вона становить 10% річних. Голова Нацбанку Кирило Шевченко пояснив, що на такі кроки вимушені були піти, аби покращити інфляційні очікування і забезпечити стійке зниження інфляції до 5%.

За його словами, посилення монетарної політики НБУ зараз є необхідним, оскільки інфляція знижується повільніше, ніж очікувалося раніше.

Це відбувається через високі світові ціни на енергоносії, зростання виробничих витрат бізнесу на сировину та оплату праці та стійкий споживчий попит на тлі зростання доходів населення.

Як підвищення облікової ставки НБУ 2022 позначиться на українцях і чи підвищуватимуть її надалі – читайте у нашому матеріалі.

Що таке облікова ставка НБУ

Облікова ставка – монетарний інструмент та один із методів стримування інфляції. Цей показник визначає відсоток, під який Нацбанк надає кредити комерційним банкам.

Також від облікової ставки залежать відсоток, під який банки надаватимуть кредити та депозити як фізичним особам, так і бізнесу.

На що впливає облікова ставка НБУ

Фактично облікова ставка показує вартість грошей в економіці. Якщо очікування щодо інфляції знижуються й прогноз розвитку національної економіки є оптимістичним, банк знижує облікову ставку.

Це сприяє здешевленню банківських кредитів та зниженню ставок за депозитами. Коли банк знижує облікову ставку, то у такий спосіб хоче простимулювати зростання економіки.

Оскільки облікова ставка впливає на відсоток, під який комерційні банки отримують гроші у центрального банку, то вона і впливає на відсоток, під який комерційні банки дають позики громадянам та бізнесу. Тому чим вона нижча, тим дешевші для банків рефінансування позики та банківські кредити для громадян.

Як підвищення позначиться на українцях

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський у коментарі Фактам ICTV пояснює: в Україні Нацбанк надає ресурси комерційним банкам за обліковою ставкою +1%.

Тобто, встановивши облікову ставку на рівні 10% річних, Нацбанк надаватиме гроші комерційним банкам щонайменше під 11%.

– Зростання облікової ставки НБУ в Україні призведе до збільшення ставок за кредитами комерційних банків. Зростання вартості кредитів призводить до зростання цін на товари та послуги. Адже підприємства перекладають свої витрати на плечі споживачів. Для громадян зростання облікової ставки означає зростання ставок за споживчими кредитами та іпотеці, – зазначає експерт.

Олександр Хмелевський також звертає увагу на те, що через зростання кредитних ставок може відбуватися уповільнення зростання економіки України. Тобто темпи зростання ВВП зменшаться, внаслідок чого зростатиме рівень безробіття.

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Економіст зазначає, що, підвищуючи облікову ставку, Нацбанк в такий спосіб намагається боротися з інфляцією. Але, на його думку, оскільки причини інфляції сьогодні мають структурний характер, цей метод є не зовсім ефективним.

Тому експерт припускає: якщо Нацбанк не перегляне свої підходи щодо регулювання економіки, а інфляція продовжить зростати, не виключено, що підвищення облікової ставки продовжиться.