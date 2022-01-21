Баланс между семейной жизнью, работой и досугом: как его поддерживает самая успешная секс-блогер Украины

Начнем с больших цифр. В 2021 году Всемирный экономический форум спрогнозировал, что на преодоление гендерного неравенства человечеству понадобится 135,6 лет.

В Украине ситуация кажется немного лучше: по официальным данным, процент женщин среди предпринимателей составляет 57,42%. Однако, всего 28,9% предприятий и учреждений Украины управляются женщинами.

Нас заинтересовал неординарный и вдохновляющий пример женского бизнеса — Саша Петрайчук и ее самый успешный в СНГ инстаблог на тему секса.

Блог

Блог про КЕКS — самый большой тематический блог в СНГ.

Александра начала блогерскую карьеру в 2018 году, после карьеры юриста. С тех пор САША ПЕТРАЙЧУК про КЕКS не перестает удивлять подписчиков эвфемизмами и пикантностью тем.

В 2021 году аккаунт Саши стал абсолютным лидером в разделе психология и отношения в рейтинге топ-50 блогеров от журнала Фокус.

Блог также дважды признавали лучшим экспертным блогом Украины.

Бизнес

У Александры, кроме собственно инстаблога, есть два бизнеса: интернет-магазин белья и секс-шоп.

В 2022 году секс-шоп Sashina_kuxnya похвастался 270 тыс. подписчиков, а магазин нижнего белья — 137 тыс.

По подсчетам GVR, объем рынка в 2020 году достиг $33,6 млрд. Во время карантина женские секс-игрушки GVR выделили как самый быстрорастущий сегмент — около 60% продаж.

Украинские покупательницы и покупатели предпочитают онлайн-покупки: по данным Prom.ua, за месяц маркетплейс получает в среднем 16 тыс. заказов.

Несмотря на пандемию, пик стандартно пришелся на ноябрь и декабрь — количество продаж увеличилось примерно до 30 тыс.

Семья

Несмотря на тему блога и собственный бизнес, Александра близка со своими родными. Хайповая тема не мешает Петрайчук придерживаться ценностей традиционной семьи, верности и сохранения брака.

Замуж Саша вышла в 2011 году, и с того момента бережно относится к семейным ценностям, делится информацией о том, как развитие разных аспектов брака делает его крепче. Семья Петрайчук воспитывает вместе дочь Кристину.

— Чтобы проводить больше времени с семьей, я придумываю нам совместные занятия, или приобщаю близких к тому, что делаю сама. Родные рады, что бизнес не отвлекает нас друг от друга, а наоборот — приглашает к взаимодействию, — делится Александра.

Хобби

Сиара Келли и ее коллеги из Шеффилдского университета собрали 129 человек с разными хобби, чтобы узнать, влияет ли на трудовую жизнь время, уделяемое хобби.

Исследование показало, что вместе с увеличением количества времени (в пределах разумного) для хобби, возрастала и вера в способность качественнее выполнять основную работу.

Саша Петрайчук подтверждает, что сохраняет внутренний баланс в насыщенном темпе жизни благодаря своим хобби, которых у блогера несколько.

Александра пишет стихи и песни, снимает на них клипы, занимается экзотическими танцами на пилоне и осваивает лыжи.

Читайте Как блогеры создают и зарабатывают на украиноязычном контенте в YouTube

Фото: Олександра Петрайчук