Баланс між сімейним життям, роботою та дозвіллям: як його підтримує найуспішніша секс-блогер України

Почнемо з великих цифр. У 2021 році Всесвітній економічний форум спрогнозував, що на подолання гендерної нерівності людству знадобляться 135,6 років.

В Україні ситуація здається трохи кращою: за офіційними даними відсоток жінок серед підприємців становить 57,42%. Однак, всього 28,9% підприємств і установ України управляються жінками.

Нас зацікавив неординарний і надихаючий приклад жіночого бізнесу – Саша Петрайчук і її найуспішніший в СНД інстаблог на тему сексу.

Блог

Блог про КЕКЅ – найбільший тематичний блог в СНД.

Олександра почала блогерську кар’єру в 2018, після кар’єри юриста. З тих пір САША ПЕТРАЙЧУК про КЕКЅ не перестаючи дивувати передплатників евфемізмами і пікантністю тем.

У 2021 році аккаунт Саші став абсолютним лідером в розділі психологія і відносини в рейтингу топ-50 блогерів від журналу Фокус.

Блог так само двічі визнавали найкращим експертним блогом України.

Бізнес

У Олександри, крім власне інстаблога, є два бізнесу: інтернет-магазин білизни і секс-шоп.

У 2022 році секс-шоп Sashina_kuxnya похвалився 270 тис. підписниками, а магазин нижньої білизни – 137 тис.

За підрахунками GVR, обсяг ринку в 2020 році досяг $33,6 млрд. під час карантину жіночі секс-іграшки GVR виділили як найбільш швидкозростаючий сегмент — близько 60% продажів.

Українські покупниці і покупці воліють онлайн покупки: за даними Prom.ua, за місяць маркетплейс отримує в середньому 16 тис. замовлень.

Незважаючи на пандемію, пік стандартно припав на листопад і грудень — кількість продажів збільшилася приблизно до 30 тис.

Сім’я

Незважаючи на тему блогу і власний бізнес, Олександра близька зі своїми рідними. Хайпова тема не заважає Петрайчук дотримується цінностей традиційної сім’ї, вірності та збереження шлюбу.

Заміж Саша вийшла в 2011, і з того моменту дбайливо ставиться до сімейних цінностей, ділиться інформацією про те, як розвиток різних аспектів шлюбу робить його міцнішим. Сім’я Петрайчук виховують разом дочку Христину.

– Щоб проводити більше часу з сім’єю, я придумую нам спільні заняття, або долучаю близьких до того, що роблю сама. Рідні раді, що бізнес не відволікає нас один від одного, а навпаки — запрошує до взаємодії, — ділиться Олександра.

Хобі

Сіара Келлі та її колеги з Шеффілдського університету зібрали 129 людей з різними хобі щоб дізнатися, чи впливає на трудове життя час, що приділяється хобі.

Дослідження показало, що разом зі збільшенням кількості часу (в межах розумного) для хобі, зростала і віра в здатність якісніше виконувати основну роботу.

Саша Петрайчук підтверджує, що зберігає внутрішній баланс в насиченому темпі життя завдяки своїм хобі, яких у блогерки кілька.

Олександра пише вірші і пісні, знімає на них кліпи, займається екзотичними танцями на пілоні і освоює лижі.

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Фото: Олександра Петрайчук