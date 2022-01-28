В последний будний день на этой неделе доллар усилил свои позиции, однако стоимость евро снизилась. Теперь американская валюта стоит 28,9879 грн за 1$, а европейская – 32,3432 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины, в пятницу стоимость доллара увеличилась на 18 копеек, а цена евро упала на 13 копеек.

По состоянию на 28 января 2022 года, польский злотый можно приобрести за 7,0927 грн, а 10 российских рублей стоят 3,7148 грн.

Цена злотого стала больше всего на 1 копейку, однако 10 рублей подорожали на 7 копеек, если сравнивать с предыдущим днем.

Курс валют от НБУ на 28 января

$1 – 28,9879 грн;

€1 – 32,3432 грн;

1 польский злотый – 7,0927 грн;

10 российских рублей – 3,7148 грн.

Курс валют в Украине

В начале 2022 года курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, например, на 20 копеек, а в другой день – уменьшиться на 10 копеек.

Стоимость валюты сегодня уже пересекла предел в 28,9 грн/1$, когда эксперты прогнозировали около 28,2 грн за единицу. На это влияет ряд факторов, среди которых — пандемия и вероятное нападение России.