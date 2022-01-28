В останній будній день цього тижня долар посилив свої позиції, однак вартість євро зменшилася. Тепер американська валюта коштує 28,9879 грн за 1$, а європейська – 32,3432 грн за €1.

За курсом Національного банку України, у п’ятницю вартість долара збільшилася на 18 копійок, а ціна євро впала на 13 копійок.

Станом на 28 січня 2022 року, польський злотий можна придбати за 7,0927 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7148 грн.

Ціна злотого стала більшою лише на 1 копійку, проте 10 рублів здорожчали на 7 копійок, якщо порівнювати з попереднім днем.

Курс валют від НБУ на 28 січня

$1 – 28,9879 грн;

€1 – 32,3432 грн;

1 польський злотий – 7,0927 грн;

10 російських рублів – 3,7148 грн.

Курс валют в Україні

На початку 2022 року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, наприклад, на 20 копійок, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.

Вартість валюти сьогодні вже перетнула межу у 28,9 грн/1$, коли експерти прогнозували близько 28,2 грн за одиницю. На це впливає низка чинників, серед яких – пандемія та ймовірний напад Росії.