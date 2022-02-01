В начале 2022 года бизнес в Украине ухудшил оценки и прогнозы перспектив своей деятельности. На это повлияли ряд факторов, в частности пандемия коронавируса и угроза полномасштабного военного конфликта с Россией.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины по итогам опроса бизнеса в январе этого года.

Так, в январе 2022 года индекс ожиданий деловой активности предприятий продемонстрировал резкое снижение на 8,1 пункта – до показателя 40,5 пункта (по сравнению с 48.6 в декабре 2021 года). Это самый низкий показатель за последние 12 месяцев.

Как отметили в НБУ, снижение индекса произошло по ряду причин: в частности, из-за ухудшения ситуации с Covid-19, роста цен на энергоносители, ускорения инфляции, падения курса гривны, рекордного повышения производственных издержек и угрозы военного конфликта с РФ.

К тому же в начале года традиционно наблюдается ослабление деловой активности из-за меньшего количества рабочих дней.

– Бизнес в январе ухудшил оценки относительно экономической деятельности своих предприятий… На уровень ожиданий предприятий всех секторов экономики влияли как традиционное для начала года ослабление деловой активности, так и ряд дополнительных факторов, среди которых ухудшение эпидемической ситуации, повышение цен на энергоносители в мире, а также рост вероятности военного конфликта, — подчеркнули в НБУ.

Так, в секторе промышленности в январе индекс ожиданий деловой активности снизился до 42,9 (в декабре прошлого года было 49,0). Предприятия промышленности ухудшили оценки объемов производимой продукции и новых заказов (в том числе и экспортных). В то же время, бизнес спрогнозировал рост остатков готовой продукции.

Не лучше ситуация и в секторе торговли. Там секторальный индекс в январе 2022 года составил 40.7 (по сравнению с 49.6 в декабре 2021 года). Бизнес прогнозирует замедление товарооборота, а также сокращение объемов закупки товаров для последующей продажи.

В сфере услуг предприятия уже третий месяц прогнозируют ухудшение собственных экономических результатов. В январе секторальный индекс в этой сфере снизился до 39,5 (с 47,8 в декабре). На это повлияло ухудшение эпидемической ситуации в стране. Бизнес планирует сокращать объемы услуг и новых заказов.

Наиболее пессимистические ожидания – у предприятий сферы строительства. Здесь секторальный индекс в январе снизился до 33.0 (с 47.2 в предыдущем месяце). Это связано с сезонным сокращением экономической активности и большим количеством нерабочих дней. Бизнес в этой сфере готовится к существенному уменьшению объемов строительства и новых заказов.

Все предприятия, участвовавшие в опросе, спрогнозировали дальнейшее повышение цен на свою продукцию и услуги из-за значительного подорожания материалов, сырья и товаров поставщиков.

В то же время снижаются предложения на рынке труда. Предприятия большинства секторов экономики (кроме торговли) готовятся к сокращению работников.

Стоит отметить, что подобный опрос предприятий Нацбанк проводит ежемесячно. На этот раз оно проходило с 5 по 24 января 2022 года. Всего было опрошено 408 предприятий.

Результаты таких опросов отражают только мнение респондентов (руководителей предприятий), а не оценки НБУ.

Как известно, с 1 января 2022 года в Украине стали обязательными кассовые аппараты для ФЛП некоторых групп. Предприниматели должны использовать либо регистраторы расчетных операций (РРО), либо программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

Новые требования касаются предпринимателей второй-четвертой групп упрощенной системы налогообложения.

Фото: НБУ