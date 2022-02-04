Налоговая проверка в Украине в 2022 году: что нужно знать

Государственная налоговая служба (ГНС) Украины в 2022 году должна провести проверки в 6779 компаниях, более четверти которых – физические лица – предприниматели (ФЛП).

План-график по проведению документальных плановых проверок на 2022 год опубликовали на сайте Государственной налоговой службы.

Всего в него вошло 1711 ФЛП, 5068 юрлиц-налогоплательщиков и финучреждений, представительств-нерезидентов и постоянных представительств.

Что проверяет налоговая

Все предприятия, которые попали в план-график ГНС, оказались там из-за наличия в их работе возможных рисков.

В частности, с проверками должны столкнуться компании:

те, что взаимодействовали с контрагентами, которые находятся в розыске или были ликвидированы (касается тех случаев, когда сумма операций не превышает 5% от всего объема и при этом она должна быть не менее 100 тыс. грн);

те, относительно которых установили факт неподачи отчетности на протяжении двух налоговых периодов;

компании с уровнем уплаты налога на прибыль, который вполовину меньше, чем по этой отрасли в среднем;

те, по которым есть информация по неподтверждению реального совершения сделки по приобретению;

компании с дебиторской задолженностью, которая вдвое и более превышает кредиторскую;

те, о которых обнаружили данные по уклонению от налогов;

те, чья регистрация была отменена через суд;

те, у которых есть признаки о фиктивности;

те, которых признали банкротами;

те, которые находятся в розыске.

Выездные и невыездные налоговые проверки

Налоговая может провести в компании выездную или же невыездную проверку.

Выездные проводятся по месту расположения и осуществления деятельности вашего объекта, невыездные – в помещении ГНС.

Так, с помощью выездной проверки налоговики проверяют декларации на правильность, своевременность, полноту их заполнения, а также своевременность уплаты сборов и налогов.

Отметим, что о таких проверках не предупреждают: они проводятся без приказов или каких-либо сообщений.

Таким же образом проверяют соблюдение правил по использованию кассовых аппаратов и РРО, наличие лицензий, оформление трудовых отношений и свидетельств.

В то же время некоторые проверки ГНС проводит и в выездном, и в невыездном формате.

Так налоговики проверяют компании на достоверность, полноту начисления и своевременность по уплате всех налогов и сборов; соблюдение правил расчетов, валютного законодательства, финмониторинг и то, верно ли оформлены трудовые отношения с сотрудниками.

Это может проходить как планово, с предупреждением за 10 календарных дней с помощью заказного письма или подписанного письменного уведомления, или внепланово — и без предварительного уведомления.

Также такую внеплановую проверку могут устроить по заявлению, полученному от налогоплательщика.

Как понять, придет ли налоговая с проверкой вашего бизнеса в 2022 году

Для того, чтобы узнать, планирует ли налоговая провести проверки вашего бизнеса, нужно проверить, есть ли он в списке, который обнародован ГНС.

Также эту информацию можно получить через платформу открытых данных под названием Опендатабот в мессенджере Telegram или Viber – просто введите в чате с ботом название или код компании.

Однако даже если вашей компании нет в списке ГНС, налоговая все равно может устроить внеплановую проверку вашего бизнеса.