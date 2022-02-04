Державна податкова служба (ДПС) України 2022 року має провести перевірки у 6779 компаніях, понад чверть яких – фізичні особи – підприємці (ФОП).

План-графік із проведення документальних планових перевірок на 2022 рік опублікували на сайті Державної податкової служби.

Всього до нього увійшло 1711 ФОП, 5068 юросіб – платників податків і фінустанов, представництв-нерезидентів та постійних представництв.

Що перевіряє податкова

Усі підприємства, які потрапили в план-графік ДПС, опинилися там через наявність у їхній роботі можливих ризиків.

Зокрема, з перевірками мають зіткнутися компанії:

ті, що взаємодіяли з контрагентами, які перебувають у розшуку або ліквідовані (стосується тих випадків, коли сума операцій не перевищує 5% від усього обсягу, при цьому вона має бути не менше 100 тис. грн);

ті, щодо яких встановили факт неподання звітності протягом двох податкових періодів;

підприємства з рівнем сплати за прибуток, який наполовину менше, ніж у галузі у середньому;

ті, за якими є інформація щодо непідтвердження реального підписання угоди щодо придбання;

підприємства з дебіторською заборгованістю, яка вдвічі перевищує кредиторську;

ті, про які виявили дані щодо ухилення від податків;

ті, чия реєстрація була скасована через суд;

ті, які мають ознаки про фіктивність;

ті, що визнали банкрутами;

ті, що перебувають у розшуку.

Виїзні та невиїзні податкові перевірки

Податкова може провести в компанії виїзну або невиїзну перевірку.

Виїзні проводяться за місцем розташування та здійснення діяльності вашого об’єкта, невиїзні – у приміщенні ДПС.

Так, за допомогою виїзної перевірки податківці перевіряють декларації на правильність, своєчасність, повноту їхнього заповнення, а також своєчасність сплати зборів та податків.

Зазначимо, що про такі перевірки не попереджають: вони проводяться без наказів або будь-яких повідомлень.

Так само перевіряють дотримання правил щодо використання касових апаратів та РРО, наявність ліцензій, оформлення трудових відносин та свідоцтв.

Водночас деякі перевірки ДПС проводить і у виїзному, і у невиїзному форматі.

Так податківці перевіряють підприємства на достовірність, повноту нарахування та своєчасність зі сплати всіх податків та зборів; дотримання правил розрахунків, валютного законодавства, фінмоніторингу і те, чи правильно у вас оформлені трудові відносини зі співробітниками.

Це може відбуватися як планово, з попередженням за 10 календарних днів за допомогою рекомендованого листа або підписаного письмового повідомлення, так і позапланово та без попереднього повідомлення.

Також таку позапланову перевірку можуть влаштувати за заявою, отриманою від платника податків.

Як зрозуміти, чи прийде податкова з перевіркою вашого бізнесу у 2022 році

Для того, щоб дізнатися, чи планує податкова провести перевірки вашого бізнесу, потрібно перевірити, чи є він у списку, який опублікували в ДПС.

Також цю інформацію можна отримати через платформу відкритих даних під назвою Опендатабот у месенджері Telegram або Viber – просто введіть у чаті з ботом назву або код компанії.

Проте навіть якщо вашої компанії немає у списку ДПС, податкова все одно може зробити позапланову перевірку вашого бізнесу.