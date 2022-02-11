В пятницу, 11 февраля, доллар и евро снизятся в своих позициях.
Американская валюта обойдется в 27,87 грн за 1$, а европейская – 31,88 грн за €1.
По курсу Национального банка Украины стоимость доллара упадет на 10 копеек.
По состоянию на 11 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 7,10 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,75 грн.
Курс валют от НБУ
- $1 – 27.8756 грн;
- €1 – 31.8785 грн;
- 1 польский злотый – 7.0974 грн;
- 10 российских рублей – 3.7487 грн.
С начала 2022 курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.