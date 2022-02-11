В пятницу, 11 февраля, доллар и евро снизятся в своих позициях.

Американская валюта обойдется в 27,87 грн за 1$, а европейская – 31,88 грн за €1.

По курсу Национального банка Украины стоимость доллара упадет на 10 копеек.

По состоянию на 11 февраля 2022 года польский злотый можно будет приобрести за 7,10 грн, а 10 российских рублей будут стоить 3,75 грн.

Курс валют от НБУ

$1 – 27.8756 грн;

€1 – 31.8785 грн;

1 польский злотый – 7.0974 грн;

10 российских рублей – 3.7487 грн.

С начала 2022 курс валют в Украине незначительно меняется каждый день. В один день цена доллара может увеличиться, а в другой день – снизиться на 10 копеек.