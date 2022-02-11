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Долар знизить свої позиції: курс валют в Україні на 11 лютого

Ілля Нежигай редактор стрічки
Курс долара, гривня долар

У п’ятницю, 11 лютого, долар та євро знизяться у своїх позиціях.

Американська валюта коштуватиме 27,87 грн за 1$, а європейська – 31,88 грн за €1.

За курсом Національного банку України вартість долара впаде на 10 копійок.

Станом на 11 лютого 2022 року, польський злотий можна буде придбати за 7,10 грн, а 10 російських рублів коштуватимуть 3,75 грн.

Курс валют від НБУ

  • $1 – 27.8756 грн;
  • €1 – 31.8785 грн;
  • 1 польський злотий – 7.0974 грн;
  • 10 російських рублів – 3.7487 грн.

Від початку 2022 року курс валют в Україні незначно змінюється кожного дня. В один день ціна долара може збільшитися, а в інший день – зменшитися на 10 копійок.

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