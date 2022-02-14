В начале новой зимней недели доллар и евро усилили свои позиции. Стоимость американской валюты стартует от 28,0346 грн за 1$, а европейской – 31,9777 грн за €1.

По данным Национального банка Украины, по сравнению с прошлым будним днем ​​цена доллара увеличилась на 15 копеек, а евро — на 9 копеек.

Однако стоимость польской и российской валюты незначительно снизилась. Цена одного злотого сейчас составляет 7,0737 грн, а 10 российских рублей стоят 3,7284 грн.

Стоимость злотого уменьшилась на 2 копейки против пятницы, 11 февраля. В то же время 10 рублей подешевели на 2 копейки против предыдущего буднего дня.

Курс валют от НБУ на 14 февраля

$1 – 28,0346 грн;

€1 – 31,9777 грн;

1 польский злотый – 7,0737 грн;

10 российских рублей – 3,7284 грн.

Курс валют в Украине

Экономисты и банкиры заметили, что курс валют в Украине незначительно меняется почти каждый день. По их мнению, стоимость иностранной валюты колеблется по нескольким взаимосвязанным причинам.

Речь идет о спросе и ценах на товары из украинских ключевых сфер, заболеваемости коронавирусом в Украине, экономической составляющей рынка и других факторах.