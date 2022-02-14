На початку нового зимового тижня долар та євро посилили свої позиції. Вартість американської валюти стартує від 28,0346 грн за 1$, а європейської – 31,9777 грн за €1.

За даними Національного банку України, у порівнянні з минулим буднім днем ціна долара збільшилася на 15 копійок, а євро – на 9 копійок.

Однак вартість польської та російської валюти незначно зменшилася. Ціна одного злотого зараз становить 7,0737 грн, а 10 російських рублів коштують 3,7284 грн.

Вартість злотого зменшилася на 2 копійки проти п’ятниці, 11 лютого. Водночас 10 рублів здешевшали на 2 копійки проти попереднього буднього дня.

Курс валют від НБУ на 14 лютого

$1 – 28,0346 грн;

€1 – 31,9777 грн;

1 польський злотий – 7,0737 грн;

10 російських рублів – 3,7284 грн.

Курс валют в Україні

Економісти та банкіри помітили, що курс валют в Україні незначно змінюється майже щодня. На їхню думку, вартість іноземної валюти коливається через декілька взаємопов’язаних причин.

Йдеться про попит та ціни на товари з українських ключових сфер, захворюваність на коронавірус в Україні, економічну складову ринку та інші фактори.