Европарламент утвердил €1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины – журналист

Европарламент официально одобрил пакет макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро для Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Европейский парламент сейчас официально одобрил (598 за, 55 против, 41 воздержался) пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для Украины. Мы надеемся, что первая выплата может произойти в начале марта, – сообщил журналист.

the European Parliament has now officially approved (598 for, 55 against, 41 abstentions) the 1.2 billion euro macro-financial assistance package for #Ukraine. the hope is that the first disbursement can happen in early March. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 16, 2022

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украина может претендовать на донорскую конференцию для укрепления экономики на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации.