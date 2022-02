Европарламент утвердил €1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины – журналист

Европарламент официально одобрил пакет макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро для Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

the European Parliament has now officially approved (598 for, 55 against, 41 abstentions) the 1.2 billion euro macro-financial assistance package for #Ukraine. the hope is that the first disbursement can happen in early March.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 16, 2022