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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Европарламент утвердил €1,2 млрд макрофинансовой помощи для Украины – журналист

Анастасия Гевко редактор ленты
Європарламент

Европарламент официально одобрил пакет макрофинансовой помощи размером в 1,2 млрд евро для Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

– Европейский парламент сейчас официально одобрил (598 за, 55 против, 41 воздержался) пакет макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро для Украины. Мы надеемся, что первая выплата может произойти в начале марта, – сообщил журналист.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украина может претендовать на донорскую конференцию для укрепления экономики на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации.

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