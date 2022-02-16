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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Європарламент затвердив €1,2 млрд макрофінансової допомоги для України – журналіст

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Європарламент

Європарламент офіційно схвалив пакет макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро для України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

– Європейський парламент зараз офіційно схвалив (598 за, 55 проти, 41 утримався) пакет макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро для України. Ми сподіваємось, що перша виплата може відбутися на початку березня, – повідомив журналіст.

Раніше голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Україна може претендувати на донорську конференцію для зміцнення економіки на тлі військової загрози РФ.

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