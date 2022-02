Європарламент офіційно схвалив пакет макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро для України. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

the European Parliament has now officially approved (598 for, 55 against, 41 abstentions) the 1.2 billion euro macro-financial assistance package for #Ukraine. the hope is that the first disbursement can happen in early March.

