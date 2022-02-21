Совет ЕС окончательно согласовал выделение Украине нового пакета экстренной макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Евросоюз предоставит помощь в виде кредитов для поддержания стабильности в нашем государстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Отмечается, что окончательное утверждение решения произошло спустя всего 21 день после того, как Еврокомиссия внесла соответствующее предложение.

– Евросоюз ускорил эту экономическую помощь Украине, поскольку текущая геополитическая напряженность оказывает губительное влияние на экономическую и финансовую стабильность Украины. Постоянные угрозы в сфере безопасности уже привели к значительному оттоку капитала, — говорится в сообщении.

В Совете ЕС уточнили, что теперь Украина сможет получить макрофинансовую помощь в €1,2 млрд. Программа рассчитана на 12 месяцев.

Макрофинансовая помощь будет состоять из двух траншей:

• Первый транш, размер которого может составить €600 млн, Украина получит вскоре после согласования с Евросоюзом Меморандума о взаимопонимании. В этом документе пропишут структурные реформы, которые следует выполнить для получения второй части макрофинансовой помощи. Речь идет о таких сферах, как усиление экономической устойчивости и стабильности, управление и верховенство права, а также энергетика.

• Второй транш Украина сможет получить в случае выполнения условий меморандума, а также структурных маяков, согласованных с МВФ (Международным валютным фондом).

Помимо помощи на €1,2 млрд, Евросоюз планирует выделить Украине €120 млн грантовых средств на проекты, направленные на поддержание устойчивости нашего государства.

В целом с 2014 по 2021 годы Евросоюз пять раз выделял Украине макрофинансовую помощь на общую сумму €5 млрд.