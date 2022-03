Нацбанк открыл счет Минсоцполитики для гуманитарных целей, а именно для зачисления благотворительных пожертвований как от граждан Украины, так и из-за границы.

Они будут использоваться для поддержки граждан, которые больше всего страдают от войны.

– Чтобы упорядочить поступление средств от доноров на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам, Национальный банк открыл Минсоцполитики счет, который будет аккумулировать благотворительные взносы на социальные нужды в военное время, – заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

На что пойдут деньги:

на продовольственные нужды и обустройство убежищ;

одежду и обувь;

лекарства и медпрепараты;

товары первой необходимости;

предоставление одноразовой денежной помощи.

Реквизиты:

Для зачисления средств в национальной валюте:

Банк: Национальный банк Украины

МФО 300001

Счет № UA823000010000032302338301027

код ЕГРПОУ 00032106

Национальный банк Украины

Для зачисления средств в EUR:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE05504000005040040066

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

Для зачисления средств в USD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

ACCOUNT NUMBER: 400807238

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York

BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33

ABA 0210 0002 1

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA

PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

Для зачисления средств в GBP:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine

SORT CODE: 60-92-42

ACCOUNT NUMBER: 0080033041

GB52CHAS60924280033041

REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027

BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX

BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London

BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L

BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK