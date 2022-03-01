Нацбанк открыл счет Минсоцполитики для гуманитарных целей, а именно для зачисления благотворительных пожертвований как от граждан Украины, так и из-за границы.
Они будут использоваться для поддержки граждан, которые больше всего страдают от войны.
– Чтобы упорядочить поступление средств от доноров на гуманитарную помощь пострадавшим от войны украинцам, Национальный банк открыл Минсоцполитики счет, который будет аккумулировать благотворительные взносы на социальные нужды в военное время, – заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
На что пойдут деньги:
- на продовольственные нужды и обустройство убежищ;
- одежду и обувь;
- лекарства и медпрепараты;
- товары первой необходимости;
- предоставление одноразовой денежной помощи.
Реквизиты:
Для зачисления средств в национальной валюте:
Банк: Национальный банк Украины
МФО 300001
Счет № UA823000010000032302338301027
код ЕГРПОУ 00032106
Национальный банк Украины
Для зачисления средств в EUR:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
Для зачисления средств в USD:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Для зачисления средств в GBP:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK