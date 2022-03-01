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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ відкрив рахунок для допомоги громадянам, які потерпають від агресії РФ

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
нацбанк

Нацбанк відкрив рахунок Мінсоцполітики для гуманітарних цілей, а саме для зарахування благодійних пожертв як від громадян України, так і з-за кордону.

Вони будуть використовуватися для підтримки громадян, які найбільше потерпають від війни.

– Щоб упорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям, Національний банк відкрив Мінсоцполітики рахунок, який акумулюватиме благодійні внески на соціальні потреби у військовий час, – заявив очільник Нацбанку Кирило Шевченко.

На що використовуватимуть кошти:

  • на продовольчі потреби та облаштування сховищ;
  • одяг та взуття;
  • ліки та медпрепарати;
  • товари першої необхідності;
  • надання одноразової грошової допомоги.
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Реквізити:

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA823000010000032302338301027
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у EUR:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

Для зарахування коштів у USD:

BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027

Для зарахування коштів у GBP:

BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine
SORT CODE: 60-92-42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK

Джерело: НБУ

Фото: НБУ

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